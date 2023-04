Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Thaila Ayala e Renato Góes são pais de Tereza e Francisco





Thaila Ayala e Renato Góes confirmaram neste domingo (16) o nascimento de Tereza, segunda filha do casal. Pais de Francisco, os atores oficializaram a chegada da bebê com declarações e fotos do parto nas redes sociais.

"Família completa, meu milagre nasceu", afirmou Thaila, que aparece segurando a filha e com o marido ao lado. "Seja bem-vinda, minha filha", complementou Góes, em uma postagem com outros registros da família.





Entre as imagens publicadas, Renato aparece emocionado enquanto observa a bebê. O casal ainda registrou o momento segundo uma imagem do primogênito ao lado da bebê recém-nascida.

Diversas celebridades parabenizaram Thaila Ayala e Renato Góes nos comentários das postagens. Tatá Werneck, Ivete Sangalo, Preta Gil, Sophie Charlotte, Fernanda Paes Leme, Regina Casé, João Vicente De Castro, Fabiula Nascimento e mais famosos aparecem celebrando a chegada de Tereza.











