Reprodução/Instagram - 16.04.2023 MC Cabelinho compartilhou fotos de encontro com Bella Campos





MC Cabelinho foi criticado após compartilhar fotos de um encontro romântico com a namorada, Bella Campos. Nos registros, a atriz aparece usando um vestido preto longo enquanto o cantor posa com uma camisa de time, o que gerou comentários negativos de internautas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Vi várias pessoas comentando de eu ter saído para um lugar chique de camisa de time. Dizendo que eu estava me vestindo igual 'fav*lado'", relatou em um texto publicado nos stories do Instagram. Atualmente integrando o elenco de "Vai na Fé" ao lado da namorada, Cabelinho ainda ressaltou que "não vai mudar" o comportamento diante do sucesso na carreira.





"Vou deixar bem claro para vocês aqui que eu ganhar dinheiro ou eu ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer. Para mim, isso tem um valor sentimental. Independente de hoje eu poder me vestir com marcas mais caras ou mais exclusivas, é me vestindo assim que me sinto feliz", declarou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugares diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Pode me poupar do preconceito de vocês porque se depender de mim vocês vão ver favelado de blusa de time em todo lugar", complementou.

Confira abaixo a postagem do jantar de MC Cabelinho e Bella Campos:







+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.