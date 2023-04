Reprodução/Instagram - 14.04.2023 Drake Bell ironizou de sumiço após desaparecimento





O ator Drake Bell foi dado como desaparecido nesta quinta-feira (13) e repercutiu nas redes sociais até a polícia norte-americana confirmar que ele foi encontrado . O ex-astro da série teen "Drake & Josh" comentou a repercussão do caso e debochou do motivo do sumiço.

"Você deixa seu celular no carro, não responde por uma noite e dá nisso?", escreveu em uma publicação no Twitter, utilizando figuras de risadas. O Departamento de Polícia de Daytona Beach, cidade na Flórida, também havia informado que Bell está "seguro".

Desde que Drake estrelou o seriado de sucesso da Nickelodeon, o artista protagoniza polêmicas na vida pessoal. Segundo o "TMZ", ele está em liberdade condicional após ser considerado culpado em um caso em que colocou uma criança em perigo.



Em 2014, o ator entrou com o pedido de falência. Já em 2016, foi preso por dirigir embriagado. Ele também já foi acusado de abusar uma mulher , com quem se relacionou por cinco anos.

