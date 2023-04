Reprodução/Instagram Drake Bell é encontrado após desaparecimento

Drake Bell, de Drake & Josh, foi encontrado seguro e vivo na tarde desta quinta-feira (13) após ter sido dado como desaparecido .

"Nós podemos confirmar que as autoridades estão em contato [com ele] e Bell está seguro", confirmou o Departamento de Polícia de Daytona Beach.





Segundo o TMZ, o ex-ator teen passa por um momento difícil. Ele passa por problemas pessoas desde a época da série Drake & Josh. Ele, inclusive, está em liberdade condicional após ser considerado culpado em um caso onde colocou uma criança em perigo.

No caso, o cantor teria tentado se apresentar com uma garota menor de 18 anos, com quem teria se envolvido pela internet. Ao logo dos anos, ele enfrentou outros problemas com a Justiça. Drake já foi preso por dirigir embriagado, em 2016, e foi acusado de abusar uma mulher, com quem se relacionou por 5 anos. Em 2014, o ator ainda entrou com pedido de falência.

