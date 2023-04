Reprodução 'AUÊ' recebe a irmã de Cezar Black para comentar últimos acontecimentos do BBB 23

Nesta sexta-feira (14), às 12h, o 'AUÊ' recebe Aline Bina, irmã de Cezar Black, para comentar a eliminação do baiano reta final do BBB 23 .

A atração apresentada pelo editor Kadu Brandão vai relembrar os acontecimentos da semana no reality, além de analisar a trajetória do enfermeiro na casa e até mesmo fora dela.

Faltando apenas poucos dias para a final, o programa deu start em mais dinâmicas para acelerar o jogo. O AUÊ tem transmissão ao vivo no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal iG.

Acompanhe ao programa "AUÊ" sobre o "BBB 23" ao vivo: