Reprodução/Globo - 14.04.2023 Cezar Black foi eliminado do 'BBB 23'





Cezar Black deixou o "BBB 23" após receber 48,79% dos votos no décimo quarto paredão do reality show , disputado com Aline Wirley e Amanda Meirelles. A eliminação do enfermeiro repercutiu nas redes sociais, com globais e internautas revoltados pelo resultado da berlinda na reta final do programa.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Entre os profissionais da Globo que lamentaram a saída de Cezar está Paulo Vieira. No Twitter, o humorista do "Big Terapia" ironizou que não continuaria mais trabalhando para o reality show: "Vou meter um atestado. Não vou mais".





"Vocês não têm coração", ainda escreveu Paulo, em uma postagem que traz uma foto de Black posando fantasiado com o cachorro, Rocco. "Cumpre no 'BBB' as palavras de uma profeta chamada 'Dilmãe' [Dilma Rousseff]: 'Nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder, todo mundo vai perder'", finalizou entre as reclamações na rede.

eu vou meter um atestado



eu não vou mais — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 14, 2023





vocês não têm coração pic.twitter.com/h97m5eofx7 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 14, 2023





se cumpre no bbb as palavras de uma profeta chamada dilmãe



NEM QUEM GANHAR OU QUEM PERDER VAI GANHAR OU VAI PERDER TODO MUNDO VAI PERDER — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 14, 2023





Boninho, diretor do reality show, também expressou que não gostou da saída de Cezar Black de uma maneira mais discreta. O global compartilhou um vídeo da página da influenciadora "Blogueira de baixa renda", em que ela aparece pedindo a repescagem do enfermeiro: "Boninho, faça alguma coisa".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Fãs do ex-brother também deixaram a frase "acabou o BBB" entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Tirando o cara mais carismático e educado do programa e deixam as mulheres mais arrogantes, racistas e prepotentes da edição. Esse é o retrato da sociedade brasileira", opinou uma pessoa na rede social.

"Hoje definitivamente acabou o 'BBB' para mim", escreveu outra. "Acabou o 'BBB' e se Amanda de fato ganhar, será mais uma edição jogada no lixo. Chega de 'BBB' com essa pirralhada que não faz nada da vida, passa o dia votando, ainda pega gente inútil para idolatrar. Black você é gigante", pontuou mais uma.

Confira abaixo reações na íntegra:

Não merecia ter saído para aquelas ridículas ! Ai que ódio!!!!

Acabou o BBB :(



Black, vc merece o mundo!!! ♥️ #BBB23 pic.twitter.com/ss7oK2qq9g — KeyCeeJay (@eukaron) April 14, 2023





Acabou o bbb ... Como que a Aline Planta fica e o povo arranca o Cézar Black? Não sei de mais nada... #bbb23 #ParedaoBBB23 pic.twitter.com/OoqSLmofKw — Rodrigo Alencar (@roalencar2022) April 14, 2023





Você merecia ir até o final Cezar Black (acho que até acabou o BBB depois dessa), mas seus momentos na casa jamais serão esquecidos.

Todo o sucesso do mundo pra vc ❤️ https://t.co/W4687rlTL9 — Betinha 💊⚙️ (@betareality14) April 14, 2023





Tirando o cara mais carismático e educado do programa e deixam as mulheres mais arrogantes, racistas e prepotentes da edição.



Esse é o retrato da sociedade brasileira.



Cézar / Cézar Black / #Bbb23 / Bruna e Aline / Acabou o BBB / Não acredito pic.twitter.com/gP4abE8Wky — David Alves 🫶 (@davidalvesofc) April 14, 2023





Cezar Black foi eliminado. Acabou o BBB e se Amanda de fato ganhar, será mais uma edição jogada no lixo. Chega de BBB com essa pirralhada que não faz nada da vida, passa o dia votando, ainda pega gente inútil pra idolatrar. Black você é gigante! pic.twitter.com/oaEQtmmP55 — DIGUINHO (@diguinhogalvao) April 14, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.