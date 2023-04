Reprodução Apresentador revela infância triste com Xuxa: 'Toda dor valeu a pena'

As voltas da vida! O novo apresentador do "Caravana das Drags", Ikaro Kadoshi, não poderia estar mais emotivo devido à parceria com a apresentadora Xuxa Meneghel, que também estará a frente do novo reality da Amazon Prime Video, que estreia nesta sexta-feira (14).

Ao lado da Rainha dos Baixinhos, o artista drag queen vai conduzir 10 participantes na disputa pelo título de 'Soberana' e o prêmio de R$ 150 mil. No entanto, a relação dele com Xuxa Meneghel atinge traumas e dores do passado. Ao ser questionado sobre como era estar ao lado de uma das maiores apresentadoras brasileiras, Ikaro não conteve a emoção.





O apresentador revela que uma das primeiras lembranças de quando criança era assistir aos programas da apresentadora. No entanto, longe de um ambiente saudável, a situação servia como tentativa de disfarce em um cenário de horror.

Ikaro relata que ele e a mãe, na época, eram vítimas de violência doméstica. O pai do artista constantemente os agredia, e, para disfarçar os gritos e não deixar o filho ver a agressão, a mãe dele o deixava sob os cuidados da televisão. "Xuxa foi tantas vezes a melhor parte do dia...", relembrou emocionado, dizendo que costumava ter Xuxa como uma espécie de babá.

Anos após a vivência dos traumas, Ikaro atualmente divide a apresentação com a ídola da infância. "Toda dor valeu a pena, sempre foi e sempre vai ser minha babá (....) Apresentar um programa ao lado da maior apresentadora da TV brasileira é quase um trabalho de Hércules, sou outro profissional depois dessa experiência", comenta.

O "Caravana das Drags" é um reality que busca eleger a drag queen vencedora e digna do título de 'Soberana'. O programa fará uma tour pelo Brasil em que, a cada parada, as participantes terão que se reinventar, vivenciar a cultura local e vencer um desafio. O reality estreia no dia 14 de abril, na plataforma de streaming da Amazon Prime Video.