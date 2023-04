Reprodução/Instagram - 10.04.2023 Internautas notaram indireta de Kelly Key em postagem com família













Internautas notaram uma possível indireta de Kelly Key a Latino em uma publicação feita nas redes sociais, neste domingo (9). A cantora compartilhou uma foto com o marido Mico Freitas e os três filhos, Suzanna, Jaime e Artur. A legenda da postagem exaltava a união da família e comentários da web apontaram uma resposta à polêmica do ex-marido com Maíra Cardi.

Latino iniciou a confusão ao criticar a influenciadora por posar com o namorado, Thiago Nigro, e a filha, fruto do relacionamento com o ex-marido Arthur Aguiar. O cantor sugeriu que a coach poderia "poupado" o ex da postagem, para evitar "fricções familiares".





Maíra rebateu a declaração e citou o relacionamento que o artista teve com Kelly no início dos anos 2000, quando eles se tornaram pais de Suzanna. "Lembro que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key, que tentou por tudo lutar pelo casamento dela, enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos a mais de 20 anos", respondeu a coach, se referindo ao casamento de Key com Mico.



Kelly não faz menções diretas ao caso na publicação recente, mas internautas observaram uma relação pela cantora celebrar a família. "Essa foto me lembra que não importa o quão longe a vida nos leve, a nossa família sempre estará unida em amor, memórias e valores muito claros e bem estabelecidos", afirmou a artista.

"A resposta em uma foto", opinou uma pessoa nos comentários. "A Kelly respondendo em uma foto. Entendedores entenderão", comentou outra. "Para um bom entendedor, uma foto basta", avaliou mais uma. "Apague a foto, porque o pai dela pode se sentir ofendido [risos] Contém ironia", ironizou um usuário.





