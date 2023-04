Reprodução/Instagram A foto de Maíra Cardi continua rendendo comentários

O post que Maíra Cardi fez na manhã deste domingo (9), na companhia do namorado, Thiago Nigro, e a filha, Sophia , continua rendendo confusão. Depois de rebater haters anônimos, foi a vez de bater boca com famoso. O cantor Latino resolveu comentar na postagem, criticando a atitude de Maíra.

"Achei top a foto! Só acho que vcs poderiam ter poupado o seu ex dessa foto ne ! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido. Desculpa tá me metendo mas é pq já vivenciei esse tipo de situação e sem que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa", escreveu o cantor.

Maíra então respondeu: “Sim verdade @latino me lembro sim que vc vivenciou algo parecido com a maravilhosa da @oficialkellykey que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto vc não a respeitava na rua, um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos a mais de 20 anos!“, esbravejou a influencer.

Pra quem não lembra, Latino e Kelly Key viveram um relacionamento nos anos 2000, onde tiveram uma filha, Suzana. Atualmente, a cantora é casada com Mico Freitas há quase 20 anos.