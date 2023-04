Jantar silencioso e DR

Após as trocas de Alface com o quarto deserto e os desabafos de Sarah com o fundo do mar, o casal teve um jantar silencioso para celebrar a Páscoa. A refeição foi marcada por alguns beijos, que antecederam uma DR dos dois no quarto do líder, antes de dormirem. A psicóloga expôs como a indicação de Ricardo como líder gerou uma “situação difícil” para ela na casa. “Posso falar como me senti em algum momento sem que você crie uma situação? Quantos minutos você me ouviu e quantos você falou?”, lamentou a sister na discussão.