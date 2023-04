Reprodução/Globo - 10.04.2023 Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no paredão do 'BBB 23'; vote na enquete





O décimo terceiro paredão do "BBB 23" foi formado no programa ao vivo deste domingo (9). Enfrentam a berlinda Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline, em uma disputa em que o público escolhe qual participante deve ser eliminado na reta final do reality show.



Fred foi indicado pelo líder Ricardo "Alface" Camargo, enfrentando o primeiro paredão após voltar ao programa pela repescagem. Já Bruna foi a mais votada pela casa, enquanto Sarah caiu na berlinda pela dinâmica da "mistura".





Amanda Meirelles e Aline Wirley tinham parado no paredão após receberem o castigo do monstro, dado pelo anjo autoimune de Cezar Black. Detentora do poder coringa da semana, a cantora se salvou da disputa e colocou a psicóloga no lugar dela.

Nicácio pôde salvar a colega da berlinda, mas ela voltou a ser emparedada por um contragolpe da médica. Amanda ainda conseguiu escapar do paredão pela prova bate-volta, deixando a disputa tripla entre Fred, Bruna e Sarah.

Vote abaixo na enquete do iG Gente em quem deve sair do "BBB 23":

Quem você quer eliminar do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 10, 2023





