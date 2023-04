Reprodução/Instagram - 10.04.2023 MC Biel Xcamoso morreu aos 24 anos





Gabriel Farias de Oliveira, conhecido como MC Biel Xcamoso, morreu em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (10). O cantor e produtor de brega funk estava em um veículo que atingiu um edifício em Recife, Pernambuco.

A informação foi confirmada pela TV Globo, que resgatou imagens de câmeras de segurança que registraram o momento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h15, em Boa Viagem, bairro da Zona Sul da cidade.

Os registros captados pelas câmeras exibem o carro virado na frente do prédio. A equipe de profissionais informou que o artista de 24 anos estava preso nas ferragens e morreu na hora.

Entre as últimas publicações feitas por MC Biel Xcamoso no Instagram, o cantor havia compartilhado registros realizando um show e sinalizando que estava ingerindo uma bebida alcoólica. Amigos e colegas da área musical lamentaram a morte do cantor nas redes sociais.

"Brega funk de luto", afirmou o cantor Lekinho Campos. "Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como [...] Que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor", disse MC Abalo.

O artista ficou conhecido pelo bordão "novidade nova, é o Biel Xcamoso" e se destacou pela carreira no cenário do brega funk em Pernambuco. "Aquele que faz gostoso", "Tome na pepeka" e "Me saparei" estão entre algumas das músicas mais populares do cantor.

