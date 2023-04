Reprodução / Instagram Evaristo debocha de música de Zé Felipe

Evaristo Costa publicou uma série de clipes de rappers famosos nesta quarta-feira (05). A publicação seria uma indireta para Zé Felipe, que gravou uma música rimada para defender a esposa, Virgínia Fonseca, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, de um comentário polêmico do jornalista.

Irritado, Zé Felipe resolveu compor um rap para desabafar. A música foi compartilhada no Instagram e Zé ironiza a profissão e a idade do jornalista em trechos.





Para rebater a crítica musical, Evaristo compartilhou trechos de músicas de Eminem, 50 Cent, Jay-Z e Megan Thee Stallion.





POLÊMICA COM AS BABÁS

Na manhã desta quarta, Evaristo Costa se envolveu em uma polêmica com Virgínia Fonseca. O jornalista ironizou um vídeo onde a filha da influencer com Zé Felipe, Maria Alice, prefere o colo da babá ao da mãe.





