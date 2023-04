Reprodução/ Instagram/ TikTok Evaristo Costa alfineta maternidade de Vírgina: 'Mão é quem cria'

Nesta quarta-feira (5), Evaristo Costa se envolveu em uma polêmica com Vírgina Fonseca. O jornalista ironizou um vídeo onde a filha da influencer com Zé Felipe, Maria Alice, prefere o colo da babá do que o da mãe. A indireta de Evaristo repercurtiu e foi criticada por internautas.

No post, a pequena está chorando com medo de tomar vacina. Ela, então, pede para sair do colo de Virgínia e pula para o da babá. A influencer até chama Maria Alice, mas a criança prefere continuar com a profissional. O autor da postagem ironizou na legenda: "Virginia: 'Vem mamãe vem'. A Maria Alice: 'Eu sei nem quem é você".

Nos comentários do vídeo publicado no Twitter, Evaristo alfinetou: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?".

Já ouviram falar: "mãe é quem cria"? — Evaristo Costa (@evaristocosta) April 5, 2023









+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Os internautas não gostaram da indireta e responderam Evaristo. "Opinou quem não tem filhos e está de eternas férias…Ela trabalha como milhões de outras MÃES e a preferência pelo colo de outra pessoa, não representa todas as batalhas de uma mãe pra assegurar o melhor para seus filhos. A mãe “perfeita” existe, só que ela ainda não teve filhos!", escreveu um seguidor. "Que tal como um bom jornalista, ir assistir o vídeo completo e perguntar até a um especialista sobre o comportamento TOTALMENTE natural de Maria Alice. Ela iria para o colo até de um desconhecido para fugir do da mãe (da vacina). Menos Evaristo Costa", disse outro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente