Reprodução/Instagram Vaza áudio de empresário de Key Alves sobre término com Gustavo

Nesta quinta-feira (6) Vazou um áudio do empresário de Key Alves contando mais detalhes dos bastidores do término da ex-BBB com Gustavo Benedeti.

Ricardo Almeida conta que a conversa do ex-casal aconteceu em um quarto no domingo (2) e que o brother teria insistido que não queria mais o relacionamento.





"'Na segunda-feira você vai se pronunciar, você vai dizer para os fãs que você não quer, porque a Key te quer'", recordou Ricardo sobre a conversa com Cowboy.

"Fui até ela, ela estava chorando, eu fui abraçá-la, ela não merecia passar por isso", completou ele.

Segundo o empresário, Gustavo teria cancelado uma viagem para o Mato Grosso que seria acompanhada pela jogadora de vôlei.

O anúncio do término aconteceu na segunda-feira (3) através das redes sociais dos ex-participantes do BBB 23.

🚨OUÇA: Empresário de Key Alves fala como aconteceu o fim do relacionamento da ex-sister com Gustavo. #BBB23 pic.twitter.com/ZZGZCKGrY6 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 6, 2023





