Reprodução/Instagram As integrantes do Rouge por pouco não apareceram juntas no BBB 23





A Globo tentou armar uma enorme surpresa para comemorar a liderança de Aline Wirley na festa de ontem (5) no BBB 23: reunir todas as integrantes do grupo Rouge para cantar Ragatanga com a sister. A produção do reality arquitetou o plano, entrou em contato com as outras quatro cantoras, mas não deu certo e desistiu da ideia, frustrando algumas delas que estavam ansiosas pelo momento.







A coluna recebeu esta informação por meio das equipes que trabalham diretamente com as outras integrantes do Rouge, e soube que a ideia da Globo era gravar um vídeo com todas elas cantando o maior hit do grupo pop e colocar no telão, para que Aline fizesse sua performance em conjunto com as demais integrantes.

Mas os impasses começaram a surgir quando a Globo percebeu a dificuldade técnica de viabilizar tudo em um tempo tão curto, já que a ideia de reuni-las surgiu de última hora. O principal problema foi a "logística", mesmo embora a emissora tenha pensado em fazer cada uma gravar o vídeo cantando de sua própria casa.

Um dos problemas encontrados foi o fato de Fantine Tho estar na Europa. Como disse inicialmente, a ideia surgiu de última hora. Todas foram pegas de surpresa e toparam participar no mesmo instante em que foram acionadas. Mas a questão do fuso horário virou um impasse.

Outro problema foi a parte técnica de reunir os conteúdos das quatro e dar um tratamento de imagem e som adequados para exibir em boa qualidade no telão. Quando a equipe de J.B. de Oliveira, o Boninho, se deu conta da trabalheira que daria e da falta de tempo para executar, logo desistiram da ideia.

Mais um impasse detectado foi a questão de algumas delas terem contratos com outras emissoras, como Karin Hils, que está com uma agenda insana de gravações da novela Romeu e Julieta, no SBT, além do reality Cantando em Família, e Li Martins, que está no júri do Canta Comigo, da Record. Embora seja algo simples de se resolver, o pedido de liberação das artistas envolveria negociações com as concorrentes.



No fim, as integrantes do Rouge ficaram sem aparecer no BBB 23. Mas a ideia de tê-las em outro momento no reality não foi descartada por completo. Pelo menos este foi o recado dado às equipes das cantoras. Caso Aline conquiste nova liderança e o cronograma permita uma nova festa para a líder, elas podem vir a ser convocadas para executarem as gravações em um tempo mais hábil e confortável.