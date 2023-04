Reprodução/ Instagram Mãe de Virginia Fonseca se revolta com critica de Evaristo Costa

Evaristo Costa arrumou uma briga feia com Virginia Fonseca e família nesta quarta-feira (5). O jornalista criticou a influencer após um vídeo de Maria Alice , filha dela com Zé Felipe, com a babá viralizar. Depois de Virginia e o cantor irem a público para rebater Evaristo , a mãe da produtora de conteúdo, Margareth Serrão, apareceu nos stories revoltada com a situação.

“Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Tem gente que é tão ordinária que levanta e fala assim: ‘De quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou falar mal? Pra quem eu vou destruir o dia hoje?’. Esse Evaristo Costa, Evaristo bosta, tem coragem de falar isso da minha filha, Virginia?”, disse ela.

Sem papas na língua, Margareth complementou: ”Uma supermãe, trabalha, dá conta do trabalho, excelente esposa, excelente mãe! Você não sabe de nada, cara! Você não convive com ela, não sabe nada do dia a dia dela. Como é que você tem coragem de fazer uns comentários tão idiotas? Disse que é estudado pra jornalismo, que é jornalista? Não meu filho, você é um palhaço idiota”.

Evaristo Costa comentou um vídeo, onde Maria Alice preferia o colo da babá ao do de Virginia. A criança não queria tomar vacina e fugiu para o colo da profissional. O jornalista, então, comentou a cena: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?".

