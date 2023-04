Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem tatuagem de casal; veja

Larissa Manoela e André Luiz Frambach eternizaram o relacionamento na pele! Nesta terça-feira (4), o casal fez uma tatuagem na mesmo local.

Os noivos escolheram um coração feito com as digitais de ambos no bíceps.





Pelos Stories do Instagram, a atriz mostrou o resultado da tatuagem. "A gente veio aprontar junto!", disse ela no vídeo.

Vale lembrar que Larissa e André ficaram noivos em dezembro de 2022. Além disso, eles já tem tatuagens um para o outro.

A atriz possui um peixe na virilha e o ator possui um sorvete no braço. Os desenhos fazem referência a forma como eles se apelidaram.

Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach





