Na manhã desta quarta-feira (5), Evaristo Costa se envolveu em uma polêmica com Virginia Fonseca. O jornalista alfinetou a influencer após insinuar que a mãe de Maria Alice, filha de Virginia com Zé Felipe, seria a babá, já que "mãe é quem cria" . O cantor não gostou da indireta e respondeu o profissional.

O comentário de Evaristo foi feito em um vídeo onde Maria Alice preferia ficar no colo da babá do que no de Virginia. A criança não queria tomar vacina e fugiu para o colo da profissional. Nos comentários, ele escreveu: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?".

Zé Felipe, então, apareceu nos stories para rebater o jornalista. "O meu recado vai para o Evaristo. Também chama Evaristo, pelo amor de Deus. Vai tomar no c*, folgado", iniciou ele.

O cantor, então, mostrou que estava irritado e disse: "Muita gente querendo falar m*rda. Na internet, a gente fica muito grandão, né, dala o que que quiser e as paradas não é desse gente não. Muita gente folgada, muita gente falando m*rda atrás desses perfis e na cara não fala se não leva um pau".