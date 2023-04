Reprodução/ Instagram Virginia chora após indireta de Evaristo sobre maternidade: 'Machuca'

Nesta quarta-feira (5), Virginia Fonseca apareceu chorando nas redes sociais após receber uma crítica de Evaristo Costa. O jornalista criticou a maternidade da influencer após um vídeo de Maria Alice, filha dela com Zé Felipe, viralizar.

No vídeo, Maria Alice preferia ficar no colo da babá do que no de Virginia. A criança não queria tomar vacina e fugiu para o colo da profissional. O jornalista, então, comentou a cena: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?".

"Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24, eu só vivo pra minha família e pro meu trabalho. Pra ter que aguentar 'mãe é quem cria' porque minhas filhas tem babás? Eu não concordo com ele, vocês não tem noção do quanto dói ler isso", disse ela nos Stories.

"Só quem é mãe sabe como é difícil não se cobrar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito", completou ela.

A influencer ainda disse: "Nunca julguem uma mãe. Mãe é mãe e ela sempre vai fazer o melhor pelo seu filho. Evaristo arrasou com seu comentário super desnecessário e já fez meu dia ficar uma merda".

Em outro stories, Virginia respondeu um comentário de um seguidor sobre pessoas que a atacam para ganha visibilidade: "Ataca com qualquer coisa gente, fala de mim, acaba comigo, me cancela, tira tudo o que eu tenho só nçao fala da minha família, é tudo de mais precioso que eu tenho. Eu amo minhas filhas, eu faço tudo por ela e tudo o que conquisto hoje é para elas lá na frente".

