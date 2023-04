Reprodução/Instagram - 04.03.2023 Isis Valverde e Marcus Buaiz foram vistos juntos em festa





Apesar de não terem assumido o relacionamento publicamente, Isis Valverde e Marcus Buaiz seguem fortalecendo os rumores de romance pelas interações dentro e fora das redes sociais. No último fim de semana, os dois foram vistos curtindo uma festa em Los Angeles, na Califórnia, onde a atriz mora nos Estados Unidos.

O evento acontecia para a comemoração do aniversário de uma amiga e contou com um churrasco no quintal da casa de Isis. Marcus havia compartilhado uma foto da mesma área onde a festa ocorreu e ainda foi visto no momento do "parabéns".







Registros do momento mostram Valverde em destaque, enquanto Buaiz tenta se esconder ao fundo. No entanto, o empresário acaba aparecendo em alguns momentos, utilizando um suéter branco.



O encontro acontece após Isis e Marcus trocarem comentários apaixonados nas redes sociais e ainda serem vistos juntos durante a Semana de Moda de Paris. O relacionamento se desenvolve depois da separação de ambos em 2022, já que Buaiz terminou o casamento com a cantora Wanessa Camargo e Valverde se separou do modelo André Resende.



