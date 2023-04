Reprodução/Instagram - 04.03.2023 Celebridades marcaram presença na festa surpresa de Rafa Kalimann





A influenciadora Rafa Kalimann completou 30 anos em 2 de abril e comemorou a chegada do novo ciclo durante uma viagem pela Amazônia. Ao chegar em casa na noite desta segunda-feira (3), a ex-"BBB" foi ganhou uma festa surpresa dos amigos.

Entre os colegas que prestigiaram o aniversário de Rafa estão algumas celebridades, como as cantoras e ex-"BBBs" Juliette e Pocah. As atrizes Camila Queiroz e Deborah Secco também posaram ao lado da cantora Duda Beat.





A atriz Vitória Strada, campeã da última edição do "Dança dos Famosos", também marcou presença ao lado da noiva, Marcella Rica. Vale ressaltar que a comemoração acontece entre os ensaios de Kalimann para a atual temporada do quadro do "Domingão com Huck".

Nas redes sociais, os amigos de Rafa mostraram o momento de surpresa de Rafa Kalimann ao chegar em casa e descobrir a festa. A influenciadora estava com um conjunto de moletom preto e logo trocou o look por um vestido para curtir a celebração.

Rafinha ganhou uma festa surpresa do seus amigos❤️🎂



📲: https://t.co/Jem3uqCI6A pic.twitter.com/NefFQJe271 — Central Rafa kalimann 🔑✨ (@rafakalimanncen) April 4, 2023





E olha só qm já se arrumou rápido e está curtindo a festinha surpresa que ganhou



📲: https://t.co/evEy10bXHS pic.twitter.com/IetbmnKvGT — Central Rafa kalimann 🔑✨ (@rafakalimanncen) April 4, 2023





Juli na festa surpresa da Rafa! Amo tantooo! ❤️ pic.twitter.com/IhHqsRTjPF — Neta IsRodette (@netaisrodette) April 4, 2023





