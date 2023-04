Sarah Aline como alvo

Bruna Griphao já havia expressado o incômodo com Sarah Aline na última madrugada, quando ouviu uma conversa da psicóloga apontando que a indicaria ao paredão. As sisters tiveram grandes embates no jogo da discórdia e as críticas seguiram na madrugada, como quando a atriz criticou Sarah a reforçou que ela virou o alvo dela no jogo. Após tomar banho no quarto do líder, Bruna também saiu pela casa cantando: "Cambada de hipócritas".