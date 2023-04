Reprodução/Globo - 03.03.2023 Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no paredão do 'BBB 23'





A votação do 12º paredão do "BBB 23" está ficando cada vez mais apertada. A disputa entre Amanda Meirelles, Domitila Barros, Larissa Santos e Marvvila já apresenta duas sisters favoritas a continuarem no jogo pelo voto reverso, enquanto a diferença entre as outras participantes diminui ainda mais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Segundo a parcial das 6h da enquete do iG Gente, Domitila e Amanda aparecem na frente com mais chances de vencerem a disputa. Enquanto a Miss Alemanha desponta com 45,5% dos votos, a médica segue com 28% da votação de internautas.





Já a diferença apertada está entre Larissa e Marvvila. A cantora segue com menos chances de permanecer no jogo, 13,2% das intenções, mas a sister que voltou ao reality pela repescagem aparece logo atrás, com 13,3%.

Reprodução/Twitter/iG Gente - 04.03.2023 Diferença entre Larissa e Marvvila diminui no paredão do 'BBB 23'









+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !



O novo paredão será definido nesta terça-feira (4). Vote abaixo em quem deve continuar no "BBB 23":

Quem deve ficar no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.