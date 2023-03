Foto: Reprodução/Instagram Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam comentários apaixonados e fãs enaltecem casal





O mais novo casal do momento, Isis Valverde e Marcos Buaiz, já começou a trocar comentários apaixonados e emojis nas publicações das redes sociais. Eles estiveram juntos na Semana de Moda em Paris, na França, mas ainda não falaram publicamente sobre o romance.



O empresário, que é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, publicou fotos para mostrar o look escolhido para curtir o aniversário do cantor Thiaguinho. Isis deixou um emoji de coração nos comentários e Marcus logo a respondeu da mesma forma.













E claro que os fãs não pouparam elogios ao casal após esta troca de amor, de forma sutil dos dois. "Indo para os braços de Valverde", escreveu um internauta em meio a publicação. "Cadê a Isis? Casal lindo!", questionou outro internauta.

Recentemente, o casal afirmou não terem gostado da exposição que o relacionamento dos dois teve. Isis já aceitou o pedido de namoro de Marcus Buaiz e o casal já contou aos familiares sobre o relacionamento, porém, ainda não revelaram a notícia aos filhos. Marcus ficou desapontado porque queria conversar com os filhos, José Marcus e João Francisco, e Isis também desejava falar com Rael, filho de relacionamento anterior. Infelizmente, não houve tempo para isso antes do vazamento da notícia.