Após Letícia Cazarré sinalizar que Maria Guilhermina passava a última noite na UTI , Juliano Cazarré informou que a filha recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (29). O ator publicou uma foto da caçula sorrindo e agradeceu o apoio da esposa no processo de internações.

Maria nasceu com uma cardiopatia rara e passou por cirurgias nos primeiros meses de vida. Apesar de deixar o hospital para receber os cuidados em casa, a bebê precisou retornar à UTI neste mês.





"Quem está muito feliz porque vai para casa daqui a pouco? Obrigado a todos que rezaram e torceram conosco. Que o bom Deus possa retribuir tanto carinho com a nossa pequenina e com a nossa família", afirmou Juliano no Instagram.

O ator complementou com o agradecimento à companheira, com quem tem outros quatro filhos. "Leticia [Cazarré], obrigado por cuidar tão bem e lutar tanto pela nossa pequena gigante. Te amo", declarou.





