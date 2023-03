Reprodução/Record - 29.03.2023 Pétala Barreiros e Bia Miranda se tornaram amigas em 'A Fazenda 14'





O fim do noivado de Bia Miranda e Gabriel Roza segue repercutindo nas redes sociais, com acusações da neta de Gretchen sobre ter vivido uma relação abusiva . Pétala Barreiros, amiga da influenciadora desde "A Fazenda 14", a defendeu nas redes sociais e expôs uma "experiência muito desagradável" que passou com o ex da colega.

"Estou 110% do lado da Bia. Já tive experiência com o Gabriel, dentro da minha casa, que foi muito desagradável. Ele sempre tentando passar ciúmes na Bia [...] Já tive algumas experiências que não gostei. Desde o início vou sempre demonstrar e estar aqui para apoiar a Bia", afirmou nos stories do Instagram.





Pétala entregou detalhes do caso "desagradável" com Gabriel, que ocorreu na própria casa. Vale lembrar que, após desistir do reality rural da Record, Barreiros recebeu o então namorado da amiga na residência e a família dela até o presenteou com um celular .

"Ele insinuou que eu estava usando uma camiseta dele e no mesmo tempo a Bia me perguntou. Era uma camiseta maior, do meu pai. [Falei:] 'Está ficando louco? Me respeita, rapaz. Vai procurar sua camiseta'. Ele procurou e realmente a camiseta dele estava nas coisas dele, obviamente", compartilhou.

