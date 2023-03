Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Letícia Cazarré compartilha evolução da caçula no hospital





Letícia Cazarré usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para comentar a nova internação da filha na UTI. Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia rara e passou os primeiros meses de vida internada, antes de retornar à casa da família no Rio de Janeiro. Recentemente, a esposa de Juliano Cazarré informou uma nova passagem da caçula no hospital.

Na publicação recente, pelos stories do Instagram, a companheira do ator informou que a internação deve acabar em breve. "Se Deus quiser, última noite na UTI. Entrando no 'mood' da próxima etapa, com minhas 'combat boots'", afirmou, publicando uma foto em que aparece com botas do tipo coturno.





A "próxima etapa" que Letícia se referiu é o "home care", já que a bebê de nove meses dará continuidade ao tratamento em casa. Maria Guilhermina é a quinta filha do casal e foi diagnosticada com a anomalia de Ebstein, uma doença que afeta um em cada dez mil bebês.

Desde o nascimento, a caçula de Letícia e Juliano já passou por algumas cirurgias e também foi recebida com o carinho dos irmãos em casa. Ao celebrar oito meses de vida, por exemplo, a esposa do ator compartilhou uma foto de toda a família reunida.





