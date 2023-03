Reprodução/ Instagram Aline Wirley e Igor Rickli

O ator Igor Rickli usou as redes sociais para se declarar para a esposa, a cantora Aline Wirley que está no "BBB 23". Na última terça-feira (28), a sister se safou do paredão, que eliminou Gabriel Sanatana, e o artista aproveitou a oportunidade para homenagear a ex-Rouge.

"Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa. Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas…", começou Igor.

"Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias. Te vejo na final, meu amor!", finalizou.