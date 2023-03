Reprodução/Instagram - 29.03.2023 Lyandra Costa, filha do sertanejo Leandro, se casou





Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, se casou em uma cerimônia íntima nesta segunda-feira (28). A médica e influenciadora trocou alianças com Lucas Santos, com quem tem José, filho de 9 meses.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Lyandra tinha apenas três anos quando Leandro, irmão e então dupla de Leonardo, morreu após descobrir um câncer raro. Nos registros compartilhados do casamento nas redes sociais, a filha do sertanejo aparece com os três irmãos: o cantor Thiago Costa, o médico Leandro Costa e o estudante de engenharia civil Leandrinho.





Lyandra e Leandrinho são filhos de Leandro com Andréa Motta, com quem o sertanejo era casado quando faleceu. Andréa se casou novamente e teve outros dois filhos, além de esperar o quinto filho atualmente .

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Nas redes sociais, Lyandra compartilha a rotina entre os trabalhos como médica e influenciadora. Em uma publicação recente, ela aparece com o atual marido e o filho. Confira:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.