Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram noivado





Gabriel Roza se pronunciou sobre as acusações de promover um relacionamento abusivo com a ex-noiva, Bia Miranda. Após o término, a ex-"A Fazenda" disse que ele a roubou, foi grosseiro com ela e ainda ameaçou levar os cachorros dela . O ex-companheiro da neta de Gretchen negou as declarações e expôs prints de conversas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Em um dos bate-papos do WhatsApp, Roza exibe o desejo da influenciadora em viajar ao Rio de Janeiro, local onde eles moravam juntos. Na interação, Roza pede para a ex "não vir" ao encontro dele, já que ele disse estar com "trauma total" dela.





"Mais uma vez ela se complica com a própria mentira. A Bia mesmo, hoje estava querendo vir para o Rio de Janeiro para arrumar tudo em 'off', sem ser nas redes sociais. Gente, se ela sofresse um relacionamento abusivo, não estaria vindo conversar comigo", escreveu sobre o print, nos stories do Instagram.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ela só não veio ao Rio de Janeiro porque eu falei que não, que estou com trauma de toda a crueldade que ela fez comigo", complementou. Bia Miranda e Gabriel Roza já viviam um relacionamento antes da participação da influenciadora no reality rural da Record e oficializaram o noivado após ela se tornar vice-campeã da atração de 2022.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.