Bia Miranda fez um pronunciamento oficial sobre o término de relacionamento com Gabriel Roza na noite desta terça-feira (28). A finalista da “Fazenda 14” contou que o ex-noivo mudou após o fim do reality e começou a trata-la com grosseria.

“A gota d’agua foi quando ele pegou meu carro e fugiu com meu carro, o que é um roubou, porque é meu. Quando ele pegou todo o dinheiro da minha conta e mandou para terceiros”, explicou Bia sobre os motivos que a levaram a encerrar a relação.





A ex-Fazenda também revelou que Gabriel ameaçou levar os cachorros de Bia embora, como forma de fazer chantagem para que ela não terminasse o noivado.

Gabriel Roza afirmou, mais cedo nesta terça, que foi traído por Bia Miranda. "Deus é bom o tempo todo. Mais um livramento, era esse cara que peguei ela conversando no WhatsApp.”, disse pelos stories. A modelo nega a versão do ex.





