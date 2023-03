'BBB 23': madrugada tem choro, treta entre aliadas e invasão de sapo

Treta entre Larissa e Amanda

Em uma conversa com a sisters do Deserto, Amanda afirmou que tem mais motivos para votar em Ricardo do que em Domitila. Larissa, então, questionou se ela votaria em Domitila em grupo. "A gente vai conversar e todo mundo vai dar a opinião, né? Eu não posso me isentar do que eu tô sentindo", respondeu a médica. O affair de Fred afirmou que acredita que a questão que tem com Domitila é mais importante do que a briga de Amanda e Ricardo e se estressou: "Vou falar mais nada. Dou minha opinião, parece que ninguém ouve".