Repetindo a experiência da forte chuva no Rock in Rio de 2022, o Coldplay chegou em São Paulo com as águas de março fechando o verão, iniciando a maratona dos onze shows marcados pelo Brasil. As apresentações transferidas para o Estádio do Morumbi viraram alvo de críticas entre os mais de 70 mil fãs que passaram diariamente pelo local, reclamando da superlotação e dos alagamentos dentro e fora do espaço. Porém, enquanto a estrutura deixava a desejar, o grupo britânico mostrou que sabe emocionar mesmo debaixo de muita água.



Desde a primeira performance na capital paulista, a banda mostrou que preparou uma turnê elaborada para os admiradores, que pagaram preços salgados para os ingressos esgotados - alcançando quase R$ 1 mil no setor premium. Logo ao chegar na turnê, são recebidos com pulseiras que transformam o aspecto visual da apresentação com um show de luzes diferente para a sequência de sucessos que o Coldplay emplaca desde os anos 1990.

Admirando o espetáculo da área privilegiada próxima ao grande palco, pessoas de diferentes regiões do país mostraram não se importar em mover montanhas - e bolsos - para poder admirar ao vivo o grupo. Para as irmãs Fernanda Dias Carneiro e Patrícia Lessa, o show virou um programa em família muito aguardado e os problemas estruturais foram camuflados pela emoção em vivenciar Chris Martin cantando a poucos metros de distância.

As irmãs relataram ao iG Gente a “emoção imensa” em realizar o “sonho” depois de “tantas horas” de viagem, já que ambas vieram de Marabá, cidade no Pará. A família organizou no último ano um roteiro que incluísse Maria Eduarda, filha de 22 anos de Fernanda, que estuda no Tocantins. “Sorte que a gente não tinha reservado passagem, nem hotel, mas deu certo, viemos especialmente para o show”, afirmou a estudante, que avaliou a experiência como “tranquila, apesar da chuva”.

Priscila Maciel e Maicon Almeida, de Brasília, não tiveram a mesma sorte e precisaram reorganizar os planos de viagem. A dupla comprou os ingressos para o show inicialmente marcado para acontecer após o Rock in Rio, remarcado após o vocalista enfrentar questões de saúde. Já Ana Carolina Ribeiro e Vitor Vitorini, do Mato Grosso, tiveram sorte apenas após as novas datas, comprando ingressos para acompanhar a banda que acompanham há mais de 10 anos.







“Saímos lá do Mato Grosso, fizemos um bate-volta para viver essa emoção. [A viagem] foi muito corrida, a distância é muito grande, mas conseguimos pegar um voo direto para estar aqui, graças a Deus deu tudo certo [...] A gente sempre via [o Coldplay] pela TV, agora ver pessoalmente é uma oportunidade única. É a primeira vez”, comentou Vitor.

A emoção também foi um sentimento que moveu Giovana Caliope, de São Paulo, a enfrentar longas filas para garantir um ingresso. “Fiquei esperando desde que [a banda] foi anunciada no Rock in Rio. Não consegui comprar, comprei para São Paulo e foi adiado, agora aconteceu, finalmente”, avaliou. Ela ressalta como a experiência foi movida por incentivo do pai, quem esperava na área coberta na lateral da pista para se esconder da chuva.





“Estou [na expectativa] há muito tempo. Gosto bastante, principalmente devido ao meu pai, que sempre gostou muito e fui na onda. É uma coisa bem de família, porque ele gosta bastante de show e o do Coldplay, ele fala que é o melhor show do mundo, ele já foi em outros [do grupo]”, compartilha a paulista de 24 anos.

O elemento familiar presente entre diferentes vivências dos fãs do Coldplay também era visível no caso de uma família que se destacava entre o público antes da apresentação no setor premium. Mãe, pai, filhos gêmeos, tio e avó fizeram questão de estar juntos para no espetáculo, mesmo após horas na chuva no caminho até o estádio.

Domenico Zapater se emocionou ao relatar que vivia o primeiro show junto com os sobrinhos, Arthur e Enrico Stocchero. Vivian Zapater Stocchero, mãe dos gêmeos, ainda relatou o “perrengue” até conseguir garantir a presença de toda a família. “É o terceiro show do Coldplay que a gente vai. Eu acabei comprando os ingressos, loucamente dando um refresh no site. Era para ser o primeiro show da vida deles [gêmeos]. Como adiou, eles acabaram indo no do Imagine Dragons antes”, explicou.

Isabela Frasinelli/iG - 10.03.2023 Família em show do Coldplay em São Paulo





