Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram noivado





As tretas de "A Fazenda 14" seguem vivas. Nesta terça-feira (28), Bia Miranda assumiu que terminou o noivado com Gabriel Roza, e o desafeto Alex Gallete aproveitou o momento para provocar a neta de Gretchen.

Pelo Twitter, Alex Gallete ironizou o fim do relacionamento de Bia Miranda. "Até que durou, né, Faro? O coitado do moço foi exposto e ainda tomou chifre", escreveu no perfil oficial na rede social.

A provocação de Alex, rival de Bia no reality da Record, irritou os fãs da influenciadora, que acusaram o ex-Record de estar com tempo para cuidar da vida dos outros por não conseguir trabalho após "A Fazenda 14". "Não pode ver uma onda que já quer surfar, né... biscoiteiro... cadê as publis [trabalhos]? Está com tempo para ficar cuidando da vida dos outros né?", rebateu um fã.

Até que durou, né Faro ? O coitado do moço foi exposto e ainda tomou 🤘🏻 — Alex Gallete (@alexgallete) March 28, 2023





No entanto, alguns internautas apoiaram Alex Gallete. "Exatamente aí vem o questionamento, será que a mãe e tão errada assim ou a filha que é ingrata mesmo?", ponderou uma internauta.





Gabriel Roza afirmou que foi traído por Bia Miranda. "Deus é bom o tempo todo. Mais um livramento, era esse cara que peguei ela conversando no WhatsApp. Ou seja, ela já havia me traído com ele antes de eu chegar em São Paulo, porque tinha muitas mensagens apagadas dela com ele. Mas é isso aí, vida que segue. Nunca estive errado, muito obrigado Senhor", afirmou nos stories do Instagram.





Já Bia Miranda afirma que não traiu Gabriel, mas foi roubada pelo ex-noivo e ainda o acusou de agressão. "Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!", rebateu Bia.

🚨 VEJA: Bia Miranda vem a público rebater pronunciamento de Gabriel Roza, “agrediu minha assessora e pegou a chave do carro da mão dela.” pic.twitter.com/UqLg4ZV4kM — Otariano (@otarianonews) March 28, 2023