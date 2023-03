Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Virgina Fonseca ganhou joia de Zé Felipe em aniversário de casamento





Virginia Fonseca ganhou um novo presente de luxo no aniversário de dois anos de casamento com Zé Felipe. Além do casal trocar declarações nas redes sociais , a influenciadora exibiu a surpresa ao receber do cantor uma joia avaliada em quase R$ 200 mil.

Chamada de Perlée Clovers, a pulseira é da empresa de luxo francesa Van Cleef & Arpels. No site brasileiro da marca, a compra do item com diamantes e ouro rosa de 18 quilates está disponível por R$ 180 mil.





"Socorro que ganhei de presente de dois anos de casados. Josephino fez surpresa para mim. Estou apaixonada nessa pulseira", escreveu Virginia, nos stories do Instagram, ao exibir detalhes do presente de luxo aos mais de 42 milhões de seguidores.

Ainda entre as celebrações do aniversário de casamento, a influenciadora aproveitou para cobrir uma tatuagem que contava com uma homenagem a um ex-namorado . A tattoo contava com o nome da agência de Rezende, com quem viveu um relacionamento antes do casamento com Zé Felipe.

