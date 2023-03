Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Lexa e Anitta mostraram nas redes sociais que viajaram juntas





Anitta mostrou os bastidores da sequência de festas de aniversário em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (27). Após duas comemorações em São Paulo, a cantora mostrou que estava viajando na companhia de Lexa para o terceiro evento na celebração dos 30 anos.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A informação foi compartilhada pelos stories do Instagram, onde Anitta não indicou o destino da viagem, mas mostrou empolgação ao lado da artista e do cantor Duh Marinho. "Agita, agita, viajar pro niver da Anitta", cantou o trio no vídeo divulgado.





A presença de Lexa na viagem de aniversário tinha sido confirmada por Anitta anteriormente. Diante da polêmica expulsão de MC Guimê do "BBB 23", por importunação sexual a Dania Mendez, a cantora publicou uma indireta sobre "meter a colher" no relacionamento de amigas e sinalizou o convite para a artista .

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Anitta completa 30 anos nesta quinta-feira (30) e já havia indicado que faria mais de uma festa para comemorar o novo ciclo. "Falta só mais uma festa, que aí fecha a conta certinha. Comemorando 10 anos para cada festa = 30", afirmou no Twitter, explicando que o próximo evento terá novamente a presença de amigos e familiares.

" data-mce-href=" "Celebridades marcaram presença nas duas primeiras festas , que aconteceram na última sexta-feira (24) e no último domingo (26). Na primeira celebração, a artista ainda recebeu artistas internacionais, como Billie Eilish e Lil nas X, que prestigiaram Anitta após se apresentarem no Lollapalooza Brasil.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.