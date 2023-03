Reprodução/Instagram - 27.03.2023 Virginia Fonseca mostrou resultado de nova tatuagem





Além de comemorar os dois anos de casamento com Zé Felipe neste domingo (26), Virginia Fonseca também aproveitou a data para cobrir uma tatuagem no corpo. A tattoo apresentava uma homenagem ao influenciador Rezende, com quem viveu um relacionamento antes de se casar com o cantor.



A influenciadora tinha "ADR" escrito no ombro, uma referência à agência do ex-namorado. A nova tatuagem traz ramos de flores que cobriram as letras. Confira:

Reprodução/Instagram - 27.03.2023 Virginia Fonseca cobriu tatuagem no ombro

































Nas redes sociais, internautas resgataram registros do dia em que Virginia fez a tatuagem com a homenagem, época em que integrava a agência do influenciador. No vídeo, a influenciadora afirmou que não apagaria o desenho na pele, já que "sempre seria grata" independente de um término de Rezende.

Só consigo lembrar disso kkkkkkkk pic.twitter.com/CYEKwvPIKu — Letícia (@letiuxaaaa) March 27, 2023









Zé Felipe também aproveitou que a esposa cobriu a tattoo e fez uma nova tatuagem em homenagem à família. No pescoço, o cantor tatuou as iniciais dos nomes das filhas, Maria Alice e Maria Flor: "M = F + A" (Maria = Flor + Alice).

