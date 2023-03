Reprodução/ Instagram Karoline Lima comemora aniversário com filha e Gui Araújo

Na última segunda (27), Karoline Lima completou 27 anos de idade e compartilhou registros da festa de aniversário dela. A influencer passou a data ao lado da filha Ceília, de 8 meses, que teve com o jogador Éder Militão, e do namorado Gui Araújo.

"27 anos no dia 27 de março! Geralmente fico introspectiva nesse dia, mas dessa vez tinha que ser diferente. Primeiro aniversário com a minha Ceci e, finalmente, nunca mais estarei sozinha. Estou rodeada de amor! Me sinto completa. Parabéns pra mim", disse ela na legenda.





Gui Araújo postou uma homenagem para Karoline. Ele postou diversas fotos com a influencer e escreveu:"Hoje é dia dessa menina/mulher que é literalmente um acontecimento, não só na minha vida, mas por onde passa… é uma honra participar da sua data de estreia nesse mundão! Te amo e admiro em todas suas formas @karolinel feliz aniversário minha branquela!", legendou ele na publicação.

