A influenciadora Karoline Lima compartilhou com os seguidores a emoção ao se despedir da filha Cecília, fruto do relacionamento que teve com o jogador de futebol Éder Militão. A bebê de oito meses vai viajar até a Espanha para passar alguns dias com o pai, que trabalha atualmente no time Real Madrid.

"Acordei me despedindo da minha 'pituca', que vai passar alguns dias na Espanha. Nunca vou me acostumar a isso. Ficar sem a minha neném é como tirar um pedaço de mim. Te amo, Ceci. Mamãe está aqui esperando você", escreveu nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (28).





Karoline publicou uma foto emocionada, enquanto está abraçada com a filha, além de uma selfie exibindo as lágrimas no rosto. As publicações acontecem após a influenciadora mostrar as comemorações do aniversário de 27 anos com a bebê e o atual namorado , o influenciador Gui Araújo.

Lima tem o costume de compartilhar a rotina com Cecília nas redes sociais, como fotos com looks combinando e detalhes do quarto preparado para a bebê. Os últimos registros compartilhados por Militão com a filha aconteceram em janeiro, quando o jogador chamou a bebê de "razão da minha vida".

