Maíra Cardi usou o Instagram para contar como começou a se relacionar com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ela afirmou que, em pouco tempo, os dois decidiram passar o resto da vida juntos.

Maíra afirmou que os dois conversaram sobre relacionamento antes mesmo de se beijarem: "Ainda sem termos nada, em um café solto, uma entrevista de emprego…. Era o que parecia".

A coach de emagrecimento contou que Thiago Nigro perguntou sobre os defeitos dela, de primeira: "Nunca vivi nada parecido, confesso que fiquei surpresa de ter passado na entrevista, porque contei coisas bem fortes, e ainda assim ele permaneceu, então pensei: esse cara já me ama e nem se deu conta!".

A influencer ainda postou um vídeo de uma viagem que o casal fez dias depois de começarem o namoro. "Nesse dia já tínhamos decidido que passaríamos o resto da vida juntos e eram só dias! Eu sei que parece loucura para o que é comum, mas o que temos nunca foi comum", escreveu Maíra.

Ela afirmou que Thiago Nigro estava atrás de uma mulher para passar o resti da vida junto: "Me lembro a frase dele para mim, enquanto ainda não tínhamos nada! 'A próxima mulher que eu me relacionar será a mãe dos meus filhos e minha esposa para o resto da vida, isso está certo, eu já decidi'. Nesse dia eu pensei 'Essa mulher serei eu'. Pensei, mas guardei para mim!"

Nos comentários da publicação, o influenciador disse: "Não existe batalha grande demais ao seu lado".





