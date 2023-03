Reprodução/Instagram Luana Piovani e Pedro Scooby celebram juntos o aniversário do filho mais velho, Dom





Luana Piovani comentou o reencontro que teve com Pedro Scooby enquanto enfrenta uma batalha na justiça com o surfista. O ex-casal promoveu uma festa para Dom, filho mais velho, e a atriz apontou a "inteligência emocional" para ajudá-la a lidar com a situação.

"Nem acredito que a semana passada já passou. Que tensão. Até marquei no meu espelho os dias para ir contando. Graças a Deus. Quanta batalha. Mas a gente venceu, [com] inteligência emocional e amor ao filho", afirmou nos stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (28).





Piovani ressaltou que a festa de Dom foi "do jeitinho que ela gosta". "Caseirinha. Ele passou o dia inteiro jogando futebol. Foi para o Brasil com o pai, estão todos felizes. As crianças agora estão na escola", declarou.

"A semana foi 'hard' [difícil], mas consegui vencer. Agora é cada um no seu lugar. A gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia de paz e tranquilidade", complementou.

Os pais de Dom e dos gêmeos Bem e Liz enfrentam uma disputa judicial após o ex-"BBB" acusar a atriz de super exposição dos filhos nas redes sociais. O processo ocorreu após Luana levar a público questões sobre o pagamento de pensão e criação das crianças.

