O fim do noivado da ex-"A Fazenda" Bia Miranda segue repercutindo nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira (28), circulou um suposto vídeo na web em que a influenciadora aparece aos beijos em uma balada após o término com Gabriel Roza. O ex-noivo da neta de Gretchen reagiu ao conteúdo e expôs que a traição com o homem já acontecia antes da separação.

"Deus é bom o tempo todo. Mais um livramento, era esse cara que peguei ela conversando no WhatsApp. Ou seja, ela já havia me traído com ele antes de eu chegar em São Paulo, porque tinha muitas mensagens apagadas dela com ele. Mas é isso aí, vida que segue. Nunca estive errado, muito obrigado Senhor", afirmou nos stories do Instagram.





A separação de Bia e Gabriel acontece em meio a acusações de ambas partes. Ao comunicar o fim do noivado, a ex-"A Fazenda" o acusou de roubo e agressão , negando que havia traído ele. Já Roza negou a versão de Miranda e expressou o desejo de manter distância dela.



Há cerca de dois meses, o casal parecia viver um relacionamento tranquilo, já que Gabriel havia tatuado o rosto da noiva no corpo. "Meu amor tatuou meu rosto. Eu amei, homenagem linda, bem do meu jeitinho. Te amo, vida", disse Bia, ao mostrar o resultado da tatuagem , no fim de janeiro.

