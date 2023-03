Reprodução/Globo - 28.03.2023 Gabriel Santana tentou romance com Bruna Griphao no 'BBB 23'





Gabriel Santana voltou a falar das tentativas de viver um romance com Bruna Griphao no "BBB 23". Em conversa com Marvvila e Sarah Aline na madrugada desta terça-feira (28), o brother planejou mandar um "carro de mensagem" para a atriz e ironizou como isso poderia acontecer no confinamento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Olha onde minha imaginação chega, não existem aqueles carros que param na porta e ficam com uma música de fundo?", afirmou o ator, enquanto sugeria outras ideias de se declarar para a sister. Gabriel cogitou escrever o nome de Bruna com pétalas em um balcão da casa.

O Gabriel Santana planejando um "carro de mensagem" para a Bruna Griphao no #BBB23 🗣️🤣 #RedeBBB pic.twitter.com/Xmj9uPtrLx — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2023

















Nas redes sociais, as ideias do brother emparedado foram recebidas entre críticas de espectadores. Internautas opinaram que as declarações sobre um possível romance com a atriz seriam uma estratégia para ele escapar do paredão, que enfrenta ao lado de Bruna e Aline Wirley.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Acho que o Gabriel está fazendo isso daí para ver se cria fanfic de casal para não ser eliminado", opinou uma pessoa no Twitter. "Que vergonha", criticou outra. "Forçando casal para ver se fica na casa", apontou mais uma. "Que coisa forçada", avaliou um usuário. "Está usando ela pra ter enredo", ponderou outro.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.