Arthur Aguiar comenta estado de saúde da filha após polêmica com Maíra

Na última terça-feira (21), Arthur Aguiar e Maíra Cardi protagonizaram mais uma polêmcia após a influencer postar que tinha levado a filha Sophia, que teve com o ex-BBB, com o novo namorado, Thiago Nigro, conhecido com Primo Rico. O ator foi criticado por não acompanhar a menina e explicou que não sabia que Sophia estava internada . Nesta quarta-feira (22), ele atualizou o estado da pequena.

"Sophia esta melhor, não está cem por cento. Está na casa da mãe dela. Ela iria vir ontem à noite dormir aqui, mas não estava tão bem. E, óbvio, colinho de mãe, aquela coisa toda que vocês já sabem", contou Arthur.

O ato, então, explicou que Sophia está no processo de adaptação, se divindo entre a casa da mãe e do pai. Os dois se divorciaram em outubro do ano passado, depois de um relacionamento conturbado que durou cinco anos. O casamento teve polêmicas, traições de Arthur e idas e vindas.

"Sophia viria agora de manhã, passar o dia comigo aqui em casa, mas esse processo também, de adaptação... quando ela está aqui não quer ir pra lá, quando está lá não quer vir pra cá. Normal, criança. Provavelmente, não deve vir hoje, e está tudo bem. Acho que esse é o melhor caminho, não forçar, ela saber que pode ir e vir à vontade", explicou ele.

