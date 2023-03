Reprodução/ Instagram Arthur Aguiar diz que não soube que Maíra levou filha ao hospital

Nesta terça-feira (21), Arthur Aguiar rebateu críticas de seguidores, no Instagram, sobre os cuidados com a filha Sophia. Internautas apontaram que a pequena foi ao hospital com a mão, Maíra Cardi, e com o namorado dela, Thiago Nigro, enquanto o ex-BBB compartilhava uma imagem sorrindo e fazendo exercício.

"A internet está muito doida. Um monte de gente falando muita coisa que não sabe", iniciou Arthur. O ator falou que não sabia que a filha estava no hospital.

"Para poder ficar com a minha filha no hospital, eu tenho que saber que ela está no hospital. Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Se o seu interesse era que minha filha ficasse boa, você oraria para que ela ficasse boa, e não vir aqui falar o que você não sabe", disse Arthur.

