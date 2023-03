Reprodução/Instagram - 22.03.2023 Viih Tube comenta reta final da gravidez





Após surpreender os seguidores com o casamento civil com Eliezer , Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira (21) para comentar a reta final da gravidez. A influenciadora relatou detalhes do aumento de peso e garantiu que está bem, apesar de ter engordado mais que o recomendado por médicos.

"Gravidinhas, não pensem que isso é certo ou normal. Já engordei 22kg. Os médicos falam que o recomendado é de 8kg a 12kg. Olha que tranquilo, não é mesmo? O importante é que estou saudável", afirmou nos stories do Instagram. A ex-"BBB" citou os riscos do aumento de peso na gestação, como pré-eclâmpsia e diabete gestacional, mas garantiu que está fazendo acompanhamento.





"Fiz todos os exames, de curva glicêmica, pressão, tudo. Então é mais a parte estética. Nesse momento, não me incomoda em absolutamente nada, estou bem tranquila quanto a isso, amando meu corpo e as fases da gestação. Quando passar, penso em estética. Extrapolei mesmo, comi o que quis, mas de semana comi saudável", disse.

Viih ainda entregou que tem o desejo de fazer um parto normal e expressou incômodos físicos enquanto aguarda sinais do corpo para dar à luz Lua. "Estou naquela fase que você já está cansada de tudo, do corpo, do peso. Estou querendo que ela nasça logo. Porque cansa o peso na barriga, xixi toda hora, dor no corpo para dormir. Você quer descansar, deita para dormir e não consegue dormir direito", relatou.

