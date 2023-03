Reprodução/Instagram Maíra Cardi afirma que Arthur Aguiar sabia que a filha estava doente

Maíra Cardi apareceu nas redes sociais para explicar a polêmica em torno da saúde da filha, Sophia. A menina foi levada ao hospital na madrugada desta terça-feira (21) sem a presença do pai, Arthur Aguiar.

Após receber críticas, o ator disse que não sabia que a herdeira estava no hospital. De acordo com a influenciadora, ele sabia que Sophia estava doente desde a noite anterior, mas não se prontificou em ajudar porque acreditou que a ex-esposa estava dando conta.

"Sempre uma mãe vai ser julgada e não vai estar bom do jeito que a gente fizer. E quando os pais são separados fica mais desafiador ainda. Eu falei com o Arthur de dia, ele sabia que a Sophia estava doente. Eu passei o dia com ela com muita febre e muito vômito. Ele ficou muito tranquilo em deixá-la sozinha comigo. Ele não veio aqui em nenhum momento, porque ele acredita que eu seja uma boa mãe", disse ela.

A coach de emagrecimento comentou que com os sintomas da filha resolveu levá-la ao hospital na companhia do namorado, Thiago Nigro.

"Não cabia ligar para o Arthur de madrugada para avisá-lo de algo que ele já sabia, porque eu tinha avisado, sendo que eu já estava como mãe resolvendo o que tinha que resolver. Ele mora uma hora de distância de mim, já levei a Sofia sozinha ao hospital tantas vezes, quando era bebezinha, quando ele estava no BBB..., o que muda agora que estamos separados?", questionou ela.

Por fim, Maíra comentou sobre a resposta do ex-marido às críticas. "Ele confia em mim e que bom que é assim, porque quando ela está com ele eu também confio e fico tranquila. Só que nem todo mundo lida bem com críticas. Eu sou uma pessoa que você pode me xingar do que for, não reverbera. Mas a maioria das pessoas não é assim", concluiu.

