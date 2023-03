Reprodução/Instagram - 22.03.2023 Fred se emocionou com filho após desistir de repescagem do 'BBB 23'





Fred Desimpedidos passou por momentos intensos na madrugada desta quarta-feira (22). Após ser eliminado do "BBB 23" com 50,23% dos votos, o influenciador foi direto à "Casa do Reencontro", para disputar por uma das duas vagas da repescagem do reality. Porém, ele decidiu desistir da dinâmica , explicando que estava com muita saudade do filho, Cris.

Após deixar o confinamento, Fred se emocionou ao ver o filho em um vídeo no celular. O conteúdo trazia o influenciador cantando uma música para a criança no raio-x e Cris empolgado, repetindo a palavra "papai". "Era o som que eu mais sentia falta de ouvir ele falando 'papai', sonhava com isso o tempo todo", relatou após chorar ao reagir ao momento.





"Com certeza vou assistir ele para o resto da vida. Achava que o raio-x era mais fácil, mas a gente acorda ali meio atordoado. Mas sempre meu pensamento era ele, então que bom que tive essa decisão lá dentro", avaliou sobre a música cantada para o filho, fruto do ex-relacionamento com a também ex-"BBB" Bianca Andrade.

"Ver e ouvi-lo de novo falando 'papai' é a coisa mais gostosa do mundo, é o maior prêmio que posso ter, de verdade. Esse aqui, ninguém me tira", finalizou, entre lágrimas. Confira abaixo a reação na íntegra:

Fred reagindo ao Neneco vendo seu Raio-X é a coisa mais fofa que você vai ver essa madrugada 🥹 pic.twitter.com/vz9tEi6goF — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 22, 2023





