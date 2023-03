Reprodução/Twitter - 15.03.2023 Sandy e Chris Martin cantaram juntos em show do Coldplay





O Coldplay segue fazendo a maratona de shows pelo Brasil e a quarta apresentação do grupo, nesta terça-feira (14), contou com uma participação especial da cantora Sandy. A artista subiu ao palco com Chris Martin e cantou duas músicas, uma da banda britânica e outra da dupla formada com Junior.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

As faixas "Magic" e "Quando Você Passa (Turu Turu)" foram as escolhidas para o momento da apresentação conjunta, que aconteceu em um palco na zona oposta ao palco do estádio do Morumbi, em São Paulo. A surpresa é a segunda feita pelo grupo na passagem pela cidade, já que o primeiro show contou com participação de Seu Jorge .





Coldplay + Sandy? Tivemos esse momento literalmente MÁGICO em São Paulo hoje. O turu turu fica como? 🥹✨ #ColdplaySaoPaulo pic.twitter.com/quiajcU7uV — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) March 15, 2023









O convite para cantar no palco com Coldplay foi recebido com muita empolgação de Sandy nas redes sociais. "Fingindo costume, toda plena hoje, para participar do show da minha banda favorita, Coldplay. Vê se pode uma coisa dessas", escreveu em publicação no Instagram. "Mãe, eu cantei com o Coldplay! Zerei a vida", complementou nos stories após a performance.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Celebridades parabenizaram a cantora pela conquista. "A melhor que nos temos", escreveu o apresentador Marcos Mion. "Foi incrível e lindo demais", declarou a cantora Wanessa. "O orgulho da nação", elogiou o guitarrista Mateus Asato. "Você é muito especial. Merece tudo de lindo mesmo", comentou a cantora Gabi Melim.







+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.